Köpenick: Auto kracht gegen Baum – ein Toter

In Berlin-Köpenick ist es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten gekommen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort ist der Fahrer gegen 2 Uhr in einer Kurve auf dem Müggelheimer Damm von der Fahrbahn abgekommen. Er ist offenbar erst gegen einen Baum gekracht und dann in den Wald geschleudert worden. Zeugen alarmierten sofort Rettungskräfte.

Notfallsanitäter befreiten den Mann aus dem Auto. Im Rettungswagen versuchten die Einsatzkräfte den leblosen Mann wiederzubeleben, doch die Rettungsversuche blieben erfolglos. Wie die Berliner Feuerwehr auf Anfrage bestätigte, erlag der Mann seinen Verletzungen.