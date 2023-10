Köpenick: Betrunkene attackieren BVG-Mitarbeiter und beleidigen ihn rassistisch

Ein Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Dienstagabend in Berlin-Köpenick angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Zwei Männer im Alter von 28 und 38 Jahren sollen den Mann gegen 22.10 Uhr an der Tramhaltestelle Bahnhofstraße/Lindenstraße rassistisch angegriffen, ihm ein Bein gestellt und ihn mit Faustschlägen sowie Fußtritten attackiert haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 42-Jährige soll zunächst versucht haben, sich zu verteidigen, und flüchtete dann in eine wartende Straßenbahn. Die Angreifer verfolgten ihn und forderten den Mann zum Aussteigen auf. Der 64-jährige Fahrer der Straßenbahn soll den Angaben nach eine weitere Eskalation verhindert haben, bis die Polizei eintraf. Der 42-Jährige erlitt Verletzungen an einer Hand und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen sollen einen Alkoholwert von 1,6 und 1,3 Promille gehabt haben. Das ergaben freiwillige Atemalkoholkontrollen, wie die Polizei mitteilte. Für eine Blutentnahme kamen die beiden Männer in Polizeigewahrsam und konnten danach ihrer Wege gehen. Die mutmaßlichen Angreifer stellten Anzeige gegen den BVG-Mitarbeiter wegen Körperverletzung und gegen den Tramfahrer wegen Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an.