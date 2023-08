Köpenick: Mann von Zug angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein Regionalzug hat in Köpenick in der Nacht zu Montag einen Mann angefahren. Ersten Informationen zufolge wurde der Mann lebensgefährlich verletzt im Gleisbett gefunden. Der Zug kam nach lautem Hupen bei einer Brücke an der Oberspreestraße zum Stehen.

Offenbar stabilisierten die Rettungskräfte den Mann erst und nahmen erste Behandlungen vor, bevor sie ihn nach 45 Minuten über eine Brücke und einen Steilhang zum Rettungswagen transportierten. Insgesamt mussten Rettungskräfte mehr als 70 Meter mit dem Verletzten zurücklegen.

Der Mann war zu dem Zeitpunkt wohl nicht mehr ansprechbar. Vorher soll er aber durch „Klopfen“ im Gleisbett auf sich aufmerksam gemacht haben. Der Zug fuhr nach etwa einer Stunde weiter - allerdings nachdem der Zugführer abgelöst wurde. Warum sich der Mann auf den Gleisen befand, ist unklar.