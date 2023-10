Polizisten haben in der Nacht zu Samstag einen leblosen Mann in Köpenick aus der Dahme gezogen und ihn reanimiert. Ersten Informationen von vor Ort zufolge traf die Polizei etwa um 1.30 Uhr an der Dahme gegenüber der Schlossinsel ein, wo der Mann im Wasser trieb. Nachdem sie ihn aus dem Wasser geholt hatten, begannen die Polizisten sofort mit der Reanimation.

Feuerwehrleute, die kurz darauf angekommen waren, übernahmen und brachten den Mann ins Krankenhaus. Offenbar ist der Zustand des Mannes kritisch. Die beiden Polizisten kehrten leicht unterkühlt zurück zur Wache und zogen sich dort trockene Kleidung an.