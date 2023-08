Bei einem Zusammenstoß in Köpenick sind am Montagabend zwei Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 70-Jährige mit ihrem Rad auf dem linken Gehweg auf der Straße Kiez in Richtung Müggelheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung prallte die Frau mit einem 43-jährigen Radfahrer zusammen.

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich an Kopf, Arm und Bein. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer rief die Rettungskräfte, verließ aber dann den Unfallort. Die Polizei konnte ihn in der Umgebung auffinden. Er selbst hatte sich am Fuß verletzt, lehnte eine Behandlung allerdings ab. Der 43-jährige Radfahrer muss sich wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten.