Berlin - Ein Schuppen neben einem Wohngebäude ist im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr kam am Sonntagmorgen mit rund 40 Einsatzkräften zum Gosener Damm und brachte den Brand unter Kontrolle, wie ein Sprecher mitteilte. Meldungen über Verletzte seien nicht bekannt. Bewohner hätten das angrenzende Gebäude vorübergehend verlassen. Das Haus im Ortsteil Müggelheim sei nicht betroffen gewesen. Die Feuerwehr habe drei Propangasflaschen aus dem Schuppen in Sicherheit gebracht.

Auf Twitter schrieb die Feuerwehr von einer starken Rauchentwicklung. Der Sprecher hatte zudem von einer „schwierigen Wasserversorgung“ über ein nahe gelegenes Gewässer gesprochen. Das habe zusätzliche Einsatzkräfte erfordert.

Das Feuer ist unter Kontrolle. Wir konnten umliegende Wohngebäude schützen und damit weitere Schäden gerade noch rechtzeitig verhindern. Im Einsatz waren auch die #Freiwilligen_Feuerwehren aus #Müggelheim #Köpenick und #Adlershof#ESTUK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 7, 2021