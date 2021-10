Das Wichtigste zur „Köpi“-Räumung in Kürze Die Polizei will am Freitagvormittag die linksautonome Wagenburg in der Köpenicker Straße in Mitte räumen.

Erwartet werden Auseinandersetzungen mit Bewohnern auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück.

Rund um die Köpenicker Straße gilt ein Versammlungsverbot, Straßen sind gesperrt . Die Polizei ist mit 2000 Kräften im Großeinsatz.

In der Nacht wurden elf Autos beschädigt, fünf E-Roller angezündet, mehrere Fassaden beschmiert und Gegenstände auf Straßen angezündet

9.30 Uhr: Es fliegen Flugblätter mit Steckbriefen des umstrittenen Immobilieninvestors Siegfried Nehls herum. Der Unternehmen und Chef der Sanus AG stecke hinter der Räumung, was allerdings nicht eindeutig bewiesen ist. In der Vergangenheit wurde kritisiert, dass die Firma nie versucht habe, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern direkt zu verhandeln.

9.20 Uhr: Die massive Polizeipräsenz sorgt in den sozialen Medien bei vielen Usern deutschlandweit für Kopfschütteln.

Nur mal zum Vergleich: Den Reichstag haben letzte Jahr trotz angekündigter Stürmung drei Polizisten geschützt. #koepi https://t.co/XYGgjZiUsA — Bigbamboo361 🇪🇺 (@Bigbamboo361) October 15, 2021

9.15 Uhr: Die Stimmung wird aggressiver, erste Böller fliegen. Eine Rednerin mit einer lauten Stimme warnt über Lautsprecher, es stünden Baufahrzeuge auf der anderen Seite, es drohe „ein Angriff von hinten“.

9.05 Uhr: Der Beginn der Räumung könnte sich durchaus noch nach hinten verschieben. Es kommt darauf an, wie schnell die Polizei den Vorplatz des „Köpi“-Geländes räumen kann, hieß es. „Auf genau 10 Uhr lässt sich nichts festnageln“, sagte eine Polizeisprecherin.

9.00 Uhr: Verkehr über Bethaniendamm/Engelsdamm/Schillingbrücke fließt noch, nur die Köpenicker Straße Richtung Heinrich-Heine-Straße ist gesperrt

8.35 Uhr: Stimmung ist angespannt, aber friedlich. Viele Gegendemonstranten frühstücken noch – mit Schrippen, Kaffee oder Bier. Etwa 150 „Köpi“-Sympathisanten haben sich bei den drei angemeldeten Kundgebungen vor den Absperrungen versammelt. „Wir rechnen noch mit deutlich mehr Zuwachs, was die Anzahl der Teilnehmenden betrifft“, sagte eine Polizeisprecherin.

8.25 Uhr: In den Seitenstraßen hat die Polizei mehrere Räumpanzer in Stellung gebracht. Die Melchiorstraße steht voll mit Mannschaftwagen der Polizei.

Volkmar Otto Polizisten stehen vor in dem abgesperrten Bereich vor dem Gelände des „Köpi“.

8.10 Uhr: Die Bewohner vom „Köpi“-Platz schreiben auf Twitter, dass sich Menschen in Bäumen mit der Barrikade am Eingang verbunden hätten. Das Eindringen der Polizei könnte das Sicherungsseil kappen, was wiederum Menschenleben gefährde.

Es sind Menschen in den Bäumen.Das Sicherungsseil einer Person ist mit der Barrikade verbunden! Wenn irgendwer versucht die Barrikade zu bewegen,zu durchbrechen oder die Barrikade zu zerstören,kann diese Person lebensgefährlich verletzt werden!Also bleibt weg vom Köpi Wagenplatz. pic.twitter.com/TiG66JPtEO — Køpi & KøpiPlatz (@KopiBleibt) October 15, 2021

8.00 Uhr: Die Polizei hat Stellung bezogen. Aus dem Haus Köpenicker Straße 137 tönt die ganze Zeit laute Musik. Es laufen mehrere Kundgebungen mit Redebeiträgen, bei den die Polizei rüde beschimpft wird.

7.45 Uhr: Es gab einen Steinwurf vom „Köpi“-Gelände auf die Straße. Getroffen wurde niemand.

6.30 Uhr: Am Morgen brennt ein Audi gegenüber der Wagenburg in der Adalbertstraße. Schon in der Nacht wurden mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen sagte. Bei elf Autos wurden nach ihren Angaben Scheiben eingeworfen, auch auf Gebäude flogen Steine und Farbbeutel, Fenster gingen zu Bruch.

Morris Pudwell Feuerwehrleute löschen das brennende Fahrzeug gegenüber der Wagenburg.

Am Morgen war die Lage den Angaben zufolge dennoch ruhig. Einige wenige Unterstützer seien zu den ab 5 Uhr angemeldeten Kundgebungen am Rande der abgesperrten Zone um das Gelände gekommen, sagte die Sprecherin. Die Polizei hat nach ihren Worten 2000 Beamte in Berlin im Einsatz, davon 700 aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

6 Uhr: Gegen 10 Uhr soll heute die linksautonome Wagenburg Köpi in der Köpenicker Straße geräumt werden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, da sie mit Auseinandersetzungen mit Bewohnern rechnet. Bereits am Donnerstag wurde die Köpenicker Straße abgesperrt.

In der Nacht zu Freitag kam es laut Polizei bereits zu Ausschreitungen im Stadtteil Kreuzberg. Unbekannte schlugen in der Ritterstraße Autoscheiben ein und bewarfen Häuser mit Farbbeuteln. Bei einer Demonstration mit mehreren Hundert Menschen am Donnerstag sei zudem eine Polizistin leicht verletzt worden. In der Stresemannstraße brannten demnach Mülltonnen.

Der Eigentümer hatte mit Hinweis auf eine Baugenehmigung im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung hatte das Berliner Kammergericht am Mittwoch abgewiesen.

Das Wagencamp auf einem Gelände an der Köpenicker Straße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. Die Bewohner hatten Widerstand gegen die Räumung angekündigt und den Zaun um das Gelände in den vergangenen Tagen zusätzlich gesichert.

Am vergangenen Wochenende hatten bereits Hunderte Unterstützer des „Köpi“ demonstriert. In den vergangenen Nächten wurden in der Umgebung mehrfach Mülltonnen und Reifen in Brand gesteckt. Am Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte am Bürgeramt in Berlin-Mitte die Verglasung der Eingangstüren und sprühten den Spruch „Köpi bleibt“ ans Gebäude. (mit dpa)