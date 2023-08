Ein Mann hat am Freitagabend in Berlin-Marzahn einen Jungen rassistisch beleidigt und anschließend dessen Freund geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 13-Jähriger gegen 21.20 Uhr zusammen mit Freunden in einem Supermarkt an der Köthener Straße, als er von dem bislang noch unbekannten Mann wegen seiner Hautfarbe rassistisch beschimpft wurde.

Der 14-jährige Freund des Beschimpften stellte den mutmaßlichen Rassisten zur Rede, woraufhin sich dieser bedrohlich näherte. Der 14-Jährige schob den Tatverdächtigen von sich weg, woraufhin dieser auf den Jugendlichen einschlug. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Supermarkt.

Der 14-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und einem Arm. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.