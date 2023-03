Kokain in Obst-Großhandel stammt aus Ecuador: Ermittlungen Die von der Brandenburger Polizei in einem Obst-Großhandel in Groß Kreutz sichergestellten 1200 Kilogramm Kokain stammten aus Ecuador. Die Drogen seien über ... dpa

Potsdam/Groß Kreutz -Die von der Brandenburger Polizei in einem Obst-Großhandel in Groß Kreutz sichergestellten 1200 Kilogramm Kokain stammten aus Ecuador. Die Drogen seien über einen niederländischen Hafen nach Europa eingeführt und dann nach Brandenburg gebracht worden, bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Donnerstag. Zuerst hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ (online) berichtet.