„Kokain-Nilpferde“ überrennen Kolumbiens Gewässer

Kolumbiens „Kokain-Nilpferd“-Population ist nach neuen Erkenntnissen größer als Wissenschaftler bisher angenommen haben. Was hat es damit auf sich?

Ein Nilpferd des Drogenbarons Pablo Escobar schwimmt im Fluss Magdalena in Kolumbien.

Ein Nilpferd des Drogenbarons Pablo Escobar schwimmt im Fluss Magdalena in Kolumbien. Fernando Vergara/AP

In Kolumbien tobt ein Drogenkrieg, der sich nicht nur auf Menschen auswirkt – auch Tiere sind betroffen. Inzwischen ist das südamerikanische Land die neue Heimat zahlreicher „Kokain-Nilpferde“.

Eine neue Zählung hat jüngst ergeben, dass es sogar doppelt so viele dieser invasiven Tiere geben könnte, wie in früheren Schätzungen angenommen, berichtet die wissenschaftliche Fachzeitung Nature. Statt den erwarteten 98 Tieren erfasste eine Drohne während einer Studie 181 bis 215 Tiere. Nun soll sich sogar der Staat einmischen. Aber wie kamen die Dickhäuter überhaupt dorthin?

Vermächtnis von Pablo Escobar: Zahl der Nilpferde explodiert

Die kolumbianischen „Kokain-Nilpferde“ stammen alle von drei weiblichen und einem männlichen Tier ab, die der Drogenboss Pablo Escobar illegal in das Land eingeführt hatte. Nach seinem Tod Anfang der 1990er Jahre büchsten die Nilpferde aus seinem Anwesen aus und ließen sich im Magdalena-Fluss nieder. Daher haben die Tiere auch ihren speziellen Namen erhalten. „Kokain Nilpferde“ heißen sie demnach nicht wegen eines etwaigen Drogenkonsums, sondern wegen ihres berühmt-berüchtigten Halters. Ursprünglich kamen die Tiere der Art Hippopotamus amphibius aus Afrika – wo Dürreperioden und Raubtiere die Population im Zaum hielten. Außerhalb des Kontinents vermehrten sie sich jedoch rapide.

Schließlich schalteten sich laut den Angaben auch die kolumbianischen Behörden ein und ordneten die Tötung eines aggressiven Bullen an. Ein Foto von Soldaten, die mit dem toten Tier posierten, sorgte landesweit für Empörung. Schließlich kamen die Bemühungen, die Anzahl der Tiere einzudämmen, zum Erliegen.

Besonders Fischer leben daher in Angst, da die Tiere bis zu drei Tonnen schwer werden und Menschen zertrampeln können – außerdem sind sie äußert territorial und bisweilen wohl aggressiv. Auch der Lebensraum anderer Tiere leidet. Die Flusspferde streiten sich beispielsweise mit der westindischen Seekuh, dem neotropischen Fischotter und dem Wasserschwein um Ressourcen. Angesichts schwerer Angriffe auf Menschen fordern Wissenschaftler nun Lösungen.

Verhütungsmittel könnten per Pfeil verabreicht werden

Das kolumbianische Umweltministerium betont, das Problem in den Griff bekommen zu wollen. Dabei müssen sich die Behörden wohl beeilen, denn Wissenschaftler vermuten derzeit, dass die Tiere aufgrund der üppigen Bedingungen in Kolumbien früher als in Afrika die Geschlechtsreife erreichen. Somit haben die Dickhäuter einen großen Fortpflanzungserfolg und vermehren sich rasch.

Eine diskutierte Strategie ist die Verabreichung von Verhütungsmitteln per Pfeil. Damit könnte man die Flusspferde schließlich loswerden, indem man ihre Fortpflanzung verhindert. Eine Modellstudie errechnete jüngst, dass diese Methode die Flusspferde innerhalb von 45 Jahren ausrotten könnte.