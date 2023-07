Die Entdeckung einer weißen Substanz sorgte am Sonntagabend für eine Evakuierung. Nun steht fest: Es handelte sich um Kokain. Der Geheimdienst ermittelt.

Bei dem weißen Pulver, das am Sonntag eine Evakuierung des Weißen Hauses in Washington ausgelöst hatte, handelte es sich um Kokain. Wie aus amerikanischen Medienberichten hervorgeht, untersuchten die US-Geheimdienste am Dienstag, wie genau das Pulver ins Weiße Haus gelangen konnte. Ein vorläufiger Test habe den Berichten zufolge bestätigt, dass es sich um die Droge handelte.

Ein Sprecher des Geheimdienstes, Anthony Guglielmi, sagte gegenüber der Washington Post, die Feuerwehr von Washington habe bereits am Montag festgestellt, dass die Substanz keine Gefahr darstelle. Nachdem das weiße Pulver am Sonntagabend bei einer Routineuntersuchung gefunden worden war, wurde kurzzeitig ein Teil des Gebäudes evakuiert.

Der amerikanische Präsident, Joe Biden, sei nach Angaben des Sprechers zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen. Wo genau das Kokain gefunden wurde, gab Guglielmi nicht bekannt. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine geringe Menge.