Koks-Taxi in Schöneberg gestoppt: Zwei Männer festgenommen

Zwei Männer sind am Dienstagabend nach einem Handel mit Kokain und Cannabis in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten zwei Beamte gegen 20 Uhr einen Mann, der in ein wartendes Fahrzeug in der Gutzkowstraße stieg. Das Auto setzte die Fahrt allerdings nur wenige Meter fort. Daraufhin hielt es wieder an und der Eingestiegene verließ den Wagen wieder.

Der 20-jährige Mann wurde von den Polizisten überprüft und gestand, Cannabis gekauft zu haben. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach seiner Überprüfung konnte er seinen Weg fortsetzen. Das weiterfahrende Auto konnte in der Dominicus- Ecke Ebersstraße mit dem 31 Jahre alten Fahrer sowie dem 29 Jahre alten Beifahrer festgestellt und überprüft werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde Cannabis und Kokain sowie ein Handy und Geld im dreistelligen Bereich gefunden. Das Duo wurde der Kriminalpolizei übergeben.