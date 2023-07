Kokstaxi am Alexanderplatz erwischt: Polizei Berlin beschlagnahmt Drogen

Am Berliner Alexanderplatz hat die Polizei am Sonntagmorgen ein Kokstaxi erwischt. Im Auto und in der Wohnung des mutmaßlichen Dealers fanden die Ermittler hohe Mengen an verkaufsfertiges Kokain und Bargeld.

Sowohl das Bargeld als auch die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Mann hinter dem Steuer, der im Verdacht steht, das Kokain verkauft zu haben, wurde vorübergehend festgenommen.

Sonntagmorgen beobachteten Kolleg. unserer #BPE, wie nahe #Alexanderplatz aus einem Auto heraus mit Drogen gehandelt wurde.

Im #Kokstaxi und in der Wohnung des 42-j. Fahrers wurden u.a. reichlich verkaufsfertiges #Kokain und Bargeld beschlagnahmt.#Festnahme, #LKA ermittelt.

^tsm pic.twitter.com/NuBdk6lXqF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 31, 2023