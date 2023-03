Kollaps am Hogwarts-Bahnhof: „Harry Potter“-Schauspieler stirbt mit 56 Jahren

Am Londoner Bahnhof King's Cross brach der britische Schauspieler Paul Grant zusammen. Ärzte konnten nur noch seinen Hirntod feststellen.

Paul Grant als Kobold in „Harry Potter und der Stein der Weisen“. United Archives/imago

Der britische Schauspieler Paul Grant ist im Alter von 56 Jahren überraschend gestorben. Das geht aus einem Bericht der britischen Zeitung The Sun hervor. Demnach brach Grant bereits am vergangenen Donnerstag vor dem Londoner Bahnhof King's Cross zusammen. Polizisten fanden den leblosen 56-Jährigen. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass er hirntot war.

Drei Tage später beendeten die Ärzte schließlich die lebenserhaltenden Maßnahmen, wie Familienangehörige gegenüber der Zeitung angaben. Die Ursache für seinen Hirntod ist bislang nicht bekannt.

Harry Potter actor Paul Grant dies age 56, he played a fantastic Goblin role 🧌 pic.twitter.com/uIeyde9wX3 — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) March 20, 2023

Schauspieler Paul Grant spielte bei Harry Potter und Star Wars mit

Im Jahr 2001 spielte der 1,32 Meter große Schauspieler die Rolle eines Kobolds in „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Auch in Star Wars tauchte der Schauspieler auf. In „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ von 1983 verkörperte Paul Grant einen Ewok – eine fiktive Spezies kleiner, pelziger Zweibeiner aus dem „Star Wars“-Universum.

Grant hinterlässt seine Freundin und drei Kinder. Seine 28-jährige Tochter Sophie Jayne Grant sagte gegenüber der Sun: „Ich bin am Boden zerstört. Mein Vater war in vielerlei Hinsicht eine Legende.“