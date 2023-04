Kolonialraub: Berliner Museen geben menschliche Überreste aus Hawaii zurück Die Artefakte waren im 19. Jahrhundert aus einer Grabhöhle gestohlen worden. Nun sollen sie dorthin zurückkehren. dpa

Die menschlichen Überreste befanden sich zuletzt im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. picture-alliance/dpa

Berlin -Die Staatlichen Museen in Berlin haben menschliche Überreste an Vertreter aus dem US-Bundesstaat Hawaii zurückgegeben. Auch Grabbeigaben seien vor einigen Tagen an die Organisation Hui Iwi Kuamo'o zurückgegeben worden, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Dienstag mit. „Ich bin froh, dass diese iwi kūpuna nun an ihren Herkunftsort zurückkehren und dort bestattet werden können“, erklärte Stiftungspräsident Hermann Parzinger. Die Berliner Stiftung verantwortet unter anderem die Museumsinsel.