Der kolumbianische Maler und Bildhauer Fernando Botero ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Kulturministerium in Bogotá am Freitag mit. „Sein Leben ist das Zeugnis eines Mannes, der sich schon in jungen Jahren dazu entschloss, seiner Berufung nachzugehen und einen Stil zu schaffen, der bereits Teil der Kunstgeschichte ist“, schrieb Kulturminister Juan David Correa im Netzwerk X (vormals Twitter).

Botero galt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler Lateinamerikas. Seine Ausstellungen erzielten Rekordzahlen: Seine Werkschau im Palast der Schönen Künste in Mexiko-Stadt sahen 300.000 Besucher. Berühmt war er vor allem für seine üppigen Menschen- und Tierbilder sowie für seine überproportionalen Skulpturen.

Minculturas se une al luto del país y del mundo del arte por el fallecimiento del artista Fernando Botero. El registro del país y de sus gentes, de su memoria, de sus costumbres, también de su violencia, situó a Colombia en los grandes escenarios del arte durante décadas. pic.twitter.com/ZbBGzKurNn — MinCultura Colombia (@mincultura) September 15, 2023

Tod von Fernando Botero: Ehefrau Sophia Vari starb wenige Monate zuvor

Botero wurde 1932 in einfachen Verhältnissen in Medellín geboren. Schon als Kind begann er zu malen, fand bald Arbeit als Illustrator bei der Zeitung El Colombiano und gewann einen Kunstpreis in der Hauptstadt Bogotá. Später reiste er nach Europa und nach Mexiko, um Kunst zu studieren.

Zuletzt lebte er vor allem in Monte-Carlo und im norditalienischen Pietrasanta. Im Mai war seine dritte Frau, die griechische Künstlerin Sophia Vari, gestorben.