Wer in diesen Tagen in den Himmel schaut, kann mit einem kleinen Teleskop oder einem Fernglas sowie etwas Glück einen Kometen beobachten. „C/2023 P1 Nishimura“ heißt der Schweifstern, der am 12. August von dem japanischen Amateurastronom Hideo Nishimura entdeckt wurde.

Der sonnennahe Komet wandert bis zum 26. August vom Sternbild Zwillinge in Richtung Osten in den Krebs. Mit etwas Glück kann man ihn bei Dämmerungsbeginn über dem Horizont sehen, berichtet Spektrum der Wissenschaft. Bis zum 5. September soll der Nishimura-Komet noch heller werden. Etwa ab dem 10. September wird er dann in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr zu sehen sein.

Wird Nishimura die Begegnung mit der Sonne überstehen?

In dem Beobachtungszeitraum kommt Nishimura der Sonne sehr nahe. Noch ist unklar, ob der Komet diese Begegnung überstehen oder zerfallen wird.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Woher Nishimura stammt, ist noch nicht geklärt. Einigen Experten zufolge deutet seine Umlaufbahn darauf hin, dass er womöglich gar nicht aus dem Sonnensystem oder zumindest ganz von dessen Rand stammt. Würde sich das bewahrheiten, wäre Nishimura der dritte bestätigte interstellare Komet. Eine andere Möglichkeit ist, dass er aus der Oortschen Wolke stammt. Die Existenz dieser Kometenwolke ist allerdings nicht bestätigt, da sie noch nie beobachtet wurde.