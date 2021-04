Berlin - Komikerin Ilka Bessin, auch bekannt unter dem Künstlernamen Cindy aus Marzahn, möchte in der Corona-Pandemie nicht an der Stelle von Politikern Entscheidungen treffen müssen. „Ich finde das ganz schwierig, ich möchte nicht mit Frau Merkel tauschen in der heutigen Zeit“, sagte die 49-Jährige bei Bild Live mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Die haben natürlich so eine Zeit auch noch nicht erlebt.“ Sie denke zwar mitunter auch: „Mein Gott, wann ist die Kacke jetzt mal zu Ende.“ Aber es dauere eben noch eine Weile.