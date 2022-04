Die Kölner Schauspielerin und Komikerin Joyce Ilg hat sich mit einem kontroversen Post bei Instagram aus dem Osterurlaub gemeldet. Sie postete ein Selfie von sich und dem Comedian Luke Mockridge, auf dem beide auf einer Couch sitzen und, in Hoodies gekleidet, in die Kamera lächeln. Unter dem Bild heißt es: „Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O. Tropfen bekommen. 🐰🥚 Frohe Ostern! #Partnerlook ❤️ #FreedomOfHumour.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Joyce Ilg (@joyceilg)

Der Post wurde im Netz kontrovers aufgenommen, da gegen Luke Mockridge in der Vergangenheit Vorwürfe sexualisierter Gewalt erhoben wurden. Im September 2021 zog sich Mockridge vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück. Danach ging er gegen die Vorwürfe auch juristisch vor. Er erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen einen Spiegel-Artikel, in dem die Vorwürfe gegen ihn thematisiert worden waren. Im Februar 2022 bestätigte das Landgericht Hamburg die einstweilige Verfügung gegen das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und den Text. In der Urteilsbegründung hieß es, dass der umstrittene Artikel eine „unzulässige Verdachtsberichterstattung“ darstelle.

Nein. pic.twitter.com/sexAl94VYy — Tara Wittwer (@wastarasagt) April 17, 2022

Im März 2022 kehrte Mochridge auf die Bühne zurück. Die Kölner Schauspielerin und Komikerin Joyce Ilg setzte sich lange Zeit für Luke Mockridge ein. Das gemeinsame Selfie kann als weiteres Solidaritätsschreiben verstanden werden. Nutzer bei Twitter kritisierten den Post mit Verweis auf die K.O.-Tropfen im Zitat und schrieben, der Eintrag verharmlose den Straftatbestand der Vergewaltigung.