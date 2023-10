Komikerin Tina Teubner gewinnt „Salzburger Stier“

Köln -Die Kölner Komikerin Tina Teubner hat den „Salzburger Stier 2024“ für das beste Radio-Kabarett in Deutschland gewonnen. Das teilte der WDR mit. Die österreichische Jury wählte den gebürtigen Duisburger Dirk Stermann für die Auszeichnung aus. In der Schweiz ging der Preis an den fünffachen Schweizer Poetry-Slam-Meister Dominik Muheim.

Der Auszeichnung ist mit jeweils 6000 Euro dotiert und wird im Rahmen einer Radio-Gala am 4. Mai 2024 im Stadttheater Olten in der Schweiz verliehen. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem schon Harald Schmidt, Sarah Bosetti und Olaf Schubert.