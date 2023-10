„Kommissarin Lucas“ holt mit letztem Fall den Quotensieg

Berlin -Seit 20 Jahren ermittelt die Schauspielerin Ulrike Kriener als „Kommissarin Lucas“ im ZDF. Nun ist Schluss.

Das Zweite verabschiedete die erfolgreiche Krimireihe mit einer letzten Folge mit dem Titel „Finale Entscheidung“, die am Samstagabend um 20.15 Uhr die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm holte: 5,23 Millionen (20,7 Prozent Marktanteil) fieberten bei den Ermittlungen mit. Das Erste erreichte mit der Show „Wer weiß denn sowas XXL“ und Moderator Kai Pflaume 4,76 Millionen Menschen (20,0 Prozent).

Bei RTL ließen sich 2,05 Millionen (8,2 Prozent) von den Zauberkünsten in der Show „Ehrlich Brothers live! Wunderzeit“ unterhalten. Vox lockte mit dem US-amerikanischen Spielfilm „The Huntsman & The Ice Queen“ mit Chris Hemsworth und Charlize Theron in den Hauptrollen 1,02 Millionen (4,1 Prozent) vor den Bildschirm. Dahinter lag Sat.1 mit dem Streifen „Mord im Orient Express“: 0,90 Millionen (3,6 Prozent) wollten das sehen.

Bei ProSieben schalteten am Samstagabend für „Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“ 0,86 Millionen (4,0 Prozent) ein. Für Kabel eins und eine Folge der Serie „9-1-1 Notruf L.A.“ interessierten sich 0,59 Millionen (2,3 Prozent). Mit dem Thriller „Der Plan“ verbrachten auf ZDFneo 0,45 Millionen Menschen (1,8 Prozent) den Abend. RTLzwei holte mit dem düsteren Spielfilm „Der Exorzismus von Emily Rose“ 0,36 Millionen (1,4 Prozent) vor das TV-Gerät.