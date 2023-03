„Kommissarin Lucas“ und die Mumie aus dem Dachstuhl Seit 20 Jahren ermittelt Kommissarin Lucas erfolgreich im ZDF. In der neuen Folge verschwimmen die Grenzen zwischen dem Kriminalfall und dem Privatleben eine... Ute Wessels , dpa

Nürnberg -Kommissarin Ellen Lucas hat sich inzwischen in Nürnberg mit ihren neuen Kollegen zusammengefunden. Doch das Team um die oft so kühl und unnahbar wirkende Chefermittlerin - gespielt von Ulrike Kriener - steht vor einer Herausforderung. Zu sehen ist die Folge „Kommissarin Lucas - Du bist mein“ am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. Regie führt Uwe Janson nach einem Buch des Autorentrios Alan Smithee, Markus Ziegler und Peter Probst.