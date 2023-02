Kommt statt der Wehrpflicht die allgemeine Dienstpflicht? Landesverteidigung, Katastrophenschutz, Hilfe in Notsituationen: Der Verteidigungsminister sieht gute Gründe für eine Dienstpflicht. Bundesjustizminister Buschmann hat rechtliche und politische Bedenken. dpa

„Ich habe mich ausdrücklich nicht für die Reaktivierung der Wehrpflicht ausgesprochen“, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Olivier Matthys/Pool AP

Berlin -Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht gute Argumente für eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland zur Stärkung von Katastrophenschutz, Bundeswehr und Rettungsdiensten. Für eine politische Meinungsbildung in dieser Frage müsse aber die Stimme der jüngeren Menschen gehört werden, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich habe mich ausdrücklich nicht für die Reaktivierung der Wehrpflicht ausgesprochen“, betonte er. Vielmehr halte er die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht „für wertvoll“.