Das Wichtigste zum Ausfall bei der Deutschen Bahn Wegen einer technischen Störung fallen ICE, IC und EC-Züge in Norddeutschland aus.

Von einem kompletten Stillstand ist die Rede.

Probleme am Zugfunk sollen laut Bahn die Ursache sein.

Alle Regionalbahnen im Raum Bremen und Niedersachsen fallen aus.

Auch in Berlin kommt es zu Störungen.

Samstag, 8. Oktober

er Bahn-Stillstand in weiten Teilen Norddeutschlands zieht unter anderem auch Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen in Mitleidenschaft. „Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt.“, heißt es auf der Homepage der Deutschen Bahn

Deutsche Bahn: Probleme am Zugfunk als Ursache für massive Ausfälle

Die heftigen Probleme der Deutschen Bahn in Norddeutschland sind nach Angaben des Unternehmens auf eine technische Störung des Zugfunks zurückzuführen. Deshalb sei „in großen Teilen Norddeutschlands derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich“, hieß es auf „bahn.de“ am Samstagmorgen. Es komme „aktuell leider zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen“. Teils ist auch der Regionalverkehr betroffen.

Sämtliche ICE-, IC und EC-Züge fallen aus

Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.

So gebe es derzeit keine Reisemöglichkeiten von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen und aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und Nordrhein-Westfalen, teilte die Bahn weiter mit. Der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und Nordrhein-Westfalen ist demnach ebenfalls eingestellt.

Regionalbahnen im Bereich Bremen und Niedersachsen fahren nicht

Neben dem Fernverkehr ist derzeit zumindest teilweise auch der Regionalverkehr in Norddeutschland unterbrochen. Wegen „einer technischen Störung an der Strecke“ sei im „Raum Norddeutschland“ aktuell kein Zugverkehr im Nahverkehr der Deutschen Bahn möglich, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen in seinem Internetauftritt mit. Konkret seien alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen.

Auch im internationalen Fernverkehr fallen einige Züge aus: Auf der Strecke zwischen Berlin und Amsterdam entfallen IC-Züge komplett. IC-Züge von und nach Kopenhagen und Aarhus enden in Padborg.

+++UPDATE+++

Zugfahrten in #Norddeutschland unterbrochen.



Komplettausfall bei der Bahn: Hier können sich Fahrgäste informieren

„Leider kommt es zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen“, hieß es im Internetauftritt der Bahn. Das Unternehmen empfahl Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App DB Navigator oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: „Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.“

Nähere Angaben über die Störung gab es vorerst nicht. Die Bahn sprach lediglich von einer „technischen Störung an der Strecke“. Viele Menschen dürften auf der Fahrt ins Wochenende kalt erwischt worden sein.