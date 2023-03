Konferenz zu besserem Brandschutz in Tierställen Zehntausende Tiere sterben deutschlandweit jedes Jahr bei Stallbränden - auch in Brandenburg. Brandschutzkonzepte sind nicht genügend auf die Rettung der Tie... dpa

ARCHIV - Eine kleine Kuh aus Plastik steht auf einem Brett über einer Tür mit der Aufschrift «Kuhstall». Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Potsdam -Wie können Tiere vor großen Stallbränden besser geschützt und wie bei Feuern schneller gerettet werden? Bisherige Brandschutzkonzepte in Baugenehmigungen von Ställen sind nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums in der Regel darauf ausgelegt, Menschen zu retten und nicht Tiere. Bei einem Kongress in der Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung (LVAT) in Groß Kreutz (Havel) wollen sich Fachleute in den kommenden drei Tagen dazu austauschen und Bedarfe ermitteln. Die Veranstaltung ist nach Ministeriumsangaben bundesweit ein Novum.