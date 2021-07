Berlin - Mit einer spektakulären Aktion am Brandenburger Tor wollen Vertreter von Freiwilligenagenturen und der Berliner Senat am Samstag (12 Uhr) auf die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements hinweisen. Auf den Pariser Platz vor dem Wahrzeichen soll ein bunter Konfettiregen niederprasseln. Rund 1,1 Millionen Konfettistreifen liegen dazu bereit – einer für jede Freiwillige und jeden Freiwilligen in Berlin.