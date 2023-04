Sudan: Bundeswehr hat Evakuierungsmission am Dienstagabend beendet

Annalena Baerbock und Boris Pistorius sprechen von einer erfolgreichen Rettungsmission. In den vergangenen Tagen wurden mehr als 600 Menschen in Sicherheit gebracht.

Mehrere Menschen aus dem Sudan flüchten aus dem Land. Seit Wochen halten die Konflikte an. Aris Messinis/AFP

Die Bundeswehr hat weitere 120 Menschen aus dem umkämpften Sudan nach Jordanien ausgeflogen. Dies teilte das Einsatzführungskommando am Dienstagabend auf Twitter mit. Eine Weiterreise nach Deutschland werde vorbereitet.

Die Luftwaffe hat damit in den vergangenen Tagen insgesamt mehr als 600 Menschen evakuiert. Begründet wurde die Militäraktion von der Bundesregierung mit der angespannten Sicherheitslage: Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen dem Militär und Paramilitär ausgebrochen.

Die Bundesregierung wollte den Evakuierungseinsatz, bei dem etwa 1000 Soldaten eingesetzt sind, noch am Dienstag beenden. In Sudan verbliebene Deutsche, die bisher nicht zum Flughafen kommen konnten, werden auch in den nächsten Tagen von internationalen Partnern bei deren Evakuierungsflügen mitgenommen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dankten allen zivilen und militärischen Kräften „für ihre großartige Leistung im Rahmen der Evakuierungsmission“. Diejenigen Deutschen, die noch im Sudan verblieben seien, sollten in den kommenden Tagen mithilfe von Partnerländer evakuiert werden.

Die Bundesregierung will sich am Mittwoch nachträglich die Genehmigung des Bundestags für die Mission erteilen lassen. Wegen der akuten Gefahrensituation war die Bundeswehr-Mission am Sonntag zunächst ohne die eigentlich erforderliche parlamentarische Zustimmung gestartet worden.

Bis zu 1600 Soldatinnen und Soldaten sollten sich daran beteiligen können, im Notfall könne diese Zahl auch überschritten werden, heißt es in dem am Dienstag vorgelegten Mandatsantrag der Regierung. Das Mandat umfasse ausdrücklich auch „den Einsatz militärischer Gewalt zur Durchsetzung des Auftrags“.

Bundesregierung: „Anhaltende Gewalteskalation“ im Sudan

Die „anhaltende Gewalteskalation in weiten Landesteilen sowie in der Hauptstadt Khartum“ habe ein Eingreifen der Bundeswehr erforderlich gemacht, schreibt die Bundesregierung in ihrem Antrag. Ziel der Bundeswehr-Mission sei es, „Leib und Leben deutscher Staatsangehöriger und weiterer berechtigter Personen“ zu schützen.

Nach Ministeriumsangaben flogen die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bis Dienstagmittag Menschen aus rund 30 Nationen aus dem Sudan aus – unter ihnen etwa 90 Kanadier, 40 Niederländer und 20 Jordanier.

Baerbock sprach von „Mut, Teamwork und unermüdlicher Einsatzbereitschaft von vielen Hundert Beteiligten in Bundeswehr, Bundespolizei und Auswärtigem Amt“. Verteidigungsminister Pistorius hob die Leistung der Soldatinnen und Soldaten hervor. „Auf die Truppe können wir gemeinsam stolz sein“, sagte er. „Sie hat aus dem Stand funktioniert und alle Anforderungen erfüllt.“

Deutschland hatte den Ministerien zufolge am Montag die Führung der multinationalen Flugkoordinierung am Flughafen in der Nähe von Khartum übernommen. Generalinspekteur Carsten Breuer sei nun im Austausch mit Partnerländern, wer die Führung dieser Flugkoordinierung ab Mittwoch übernehmen werde, teilten die Ministerien mit.

Abstimmung über Fortsetzung der Sudan-Mission: Kritik von der Union

Bei der Abstimmung am Mittwoch im Bundestag über das Einsatzmandat ist mit einer deutlichen Mehrheit zu rechnen. Die oppositionelle Union deutete die Bereitschaft zur Zustimmung an, kritisierte allerdings die Informationspolitik der Bundesregierung sowie einige Unklarheiten im Mandatsantrag.

Die Union habe „mit einigem Befremden gesehen, dass der Text bereits in den Medien war, bevor wir ihn bekommen haben“, sagte Fraktionschef Friedrich Merz (CDU). Es gebe aber „grundsätzlich bei uns immer die Bereitschaft, Bundeswehreinsätzen zuzustimmen“. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte einige Klärungen in dem Mandatsantrag. Die bisherige Fassung sei „unzureichend und ungenügend“.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte: „Ich gehe davon aus, dass der größere Teil des Bundestags der nachträglichen Mandatierung zustimmen wird.“

Was die aktuelle politische Perspektive für den Sudan angeht, äußert die Bundesregierung in ihrem Mandatsantrag eine pessimistische Einschätzung. „In den letzten Tagen hat sich die Sicherheits- und Bedrohungslage in Sudan dramatisch verschlechtert“, heißt es in dem Text. „Der durch die internationale Gemeinschaft unterstützte innersudanesische Einigungsprozess, der die Rückkehr zu einer zivil geführten Übergangsregierung und der Vorbereitung freier Wahlen ermöglichen soll, ist weit zurückgeworfen.“