König Charles III. reist Ende März nach Berlin und Hamburg Der neue britische König will auf seiner ersten Auslandsreise in seiner neuen Rolle auch Deutschland einen Besuch abstatten. Doch die Bundesrepublik wird nic... dpa

ARCHIV - König Charles III. will Ende März nach Deutschland reisen. Victoria Jones/PA Wire/dpa

London -König Charles III. wird Ende März nach Deutschland reisen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender werden den 74-Jährigen und seine Ehefrau Queen Camilla (75) im Rahmen ihrer ersten Auslandsreise als neues Königspaar am 29. März in Berlin begrüßen, wie das Bundespräsidialamt am Freitag mitteilte. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren sei am Abend ein Staatsbankett im Schloss Bellevue geplant.