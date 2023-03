„Wie in der Schule“: Mit König Charles auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz Der britische König Charles III. und Königin Camilla besuchen am Donnerstag einen Öko-Markt vor dem KaDeWe. Wir waren dabei. Franz Becchi

König Charles am Markt am Wittenbergplatz in Berlin. Adrian Dennis/AFP

Berlin -Der britische König Charles III. hat auch am zweiten Tag seines Staatsbesuches ein straffes Programm. Nicht nur trug er sich ins Goldene Buch der Stadt Berlin ein, wie die Senatskanzlei am Dienstag der dpa bestätigt hatte. Die Eintragung fand im Hotel Adlon im Beisein der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) statt. Vor seiner Rede im Bundestag machten Charles und seine Frau Camilla auch noch einen Abstecher zum Wochenmarkt am Wittenbergplatz.