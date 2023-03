König Charles in Berlin: 1100 Polizisten, 20 Spürhunde Das Protokoll des Bundespräsidenten redet mit, das Bundeskriminalamt, die Verkehrspolizei, die Bundeswehr und das Luxushotel Adlon: Wenn ein bekannter König ... dpa

ARCHIV - Absperrgitter stehen auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Annette Riedl/dpa

Berlin -Die Sicherheitsstufe für den britischen König Charles III. und seine Frau Camilla ist bei ihrem Besuch in Berlin vergleichbar mit der von Spitzenpolitikern in der Hauptstadt. Der König sei das Staatsoberhaupt und das Paar habe einen „sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad“, was eine bestimmte Gefährdungsstufe bei der Polizei auslöse, sagte Polizeidirektor und Einsatzleiter Thomas Drechsler der Deutschen Presse-Agentur. So streng wie bei Besuchen von US-Präsidenten oder dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kürzlich seien die Maßnahmen aber nicht. „Das war natürlich deutlich größer.