König Charles, Miss Sophie und der feine Humor Der Monarch zeigt in einer Rede am Mittwochabend, dass er britischen Humor hat. Seinen Landsleuten gab er mit einer Bemerkung dabei Rätsel auf. dpa

Berlin -König Charles III. hat sich bei seinen Auftritten in Berlin als Freund des feinen britischen Humors erwiesen - und dabei manchmal seine eigenen Landsleute ratlos gemacht. Etwa, als er am Mittwochabend in seiner Tischrede beim Staatsbankett im Schloss Bellevue gleich zu Beginn schmunzelnd sagte: „Es ist schön von Ihnen, dass Sie gekommen sind und mich nicht mit einem "Dinner for One" alleine lassen!“