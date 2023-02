König in Deutschland: Charles spricht Ende März im Bundestag Als Thronfolger war Charles häufig zu Gast in Deutschland - zuletzt im Jahr 2020. Jetzt wird er erstmals als König im Bundestag erwartet. Ob er seine Rede da... dpa

ARCHIV - Der britische König Charles III. will Ende März eine Rede im Bundestag halten. hivbild Dominic Lipinski/PA Wire/dpa/Arc

Berlin/London -Deutschland bekommt royalen Besuch aus Großbritannien: König Charles III. reist Ende März nach Berlin und will dann eine Rede im Bundestag halten. „Ich freue mich, dass das britische Oberhaupt König Charles III. im Bundestag sprechen wird“, sagte Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Die deutsch-britische Freundschaft ist von ganz besonderer Bedeutung für Europa und die Welt, gerade auch nach dem Brexit und in Zeiten des völkerrechtswidrigen imperialistischen Angriffskrieg von (Kremlchef Wladimir) Putin in der Ukraine.“