Königin Máxima macht Mut bei psychischen Problemen Die niederländische Monarchin bestärkt junge Leute, die unter psychischen Problemen leiden, darüber mit Vertrauten zu sprechen. Sie schreibt: „Man muss nicht... dpa

ARCHIV - Die Königin der Niederlande engagiert sich für Menschen mit psychischen Krankheiten. Bart Maat/ANP/dpa

Den Haag (dpa) -Die niederländische Königin Máxima hat jungen Menschen mit psychischen Problemen Mut gemacht und dazu geraten, darüber zu reden. „Teile deine Gefühle mit Freunden, deinen Eltern oder anderen vertrauenswürdigen Menschen, die dir nahestehen“, riet die Königin in einem Brief, den die Zeitung „Algemeen Dagblad“ am Samstag veröffentlichte.