Königlicher Besuch: Charles III. kommt nach Deutschland

Die Flaggen von Großbritannien, Deutschland und Europa sind anlässlich des morgen startenden Staatsbesuchs von König Charles III. gehisst. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Der britische König Charles III. beginnt heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle - noch vor seiner Krönung am 6. Mai. In Berlin erwartet ihn seinerseits eine Premiere: Nach einem Empfang mit 21 Salutschüssen am Flughafen wird Charles als erster Staatsgast überhaupt mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt - volksnah mitten in der Hauptstadt.