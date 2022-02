Am Mittwoch beraten Bund und Länder über Lockerungen in der Corona-Pandemie. Laut einem aktualisierten Beschlussvorschlag, der der Berliner Zeitung vorliegt, könnten künftig die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene entfallen. „In einem ersten Schritt werden private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl möglich“, heißt es wörtlich in dem Beschlussvorschlag. Im ersten Beschlussvorschlag hieß es noch, dass die Personenobergrenze für private Treffen von zehn auf 20 hochgesetzt wird.

Für Ungeimpfte sollen die Kontaktbeschränkungen allerdings bis zum 19. März bestehen bleiben. Sobald eine ungeimpfte Person an einem privaten Treffen teilnimmt, gilt also weiterhin: Ein Haushalt plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes.

In einem zweiten Schritt soll bei Veranstaltungen in Innenräumen nun eine maximale Auslastung von 60 statt bisher 40 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität zulässig sein. Dabei darf die Personenzahl von 6000 Zuschauern (zuvor 4000) nicht überschritten werden.

Stichtag für Impfpflicht im Gesundheitswesen fehlt im neuen Papier

Der Beschlussvorschlag sieht weiterhin die Abschaffung der 2G-Regel im Einzelhandel vor. Stattdessen sollen FFP2-Masken getragen werden. Der Berliner Senat hat das auf Landesebene bereits beschlossen. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) teilte am Dienstag nach der Senatssitzung mit, dass 2G – also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene - im Einzelhandel, im Tourismus sowie in Museen und Galerien aufgehoben wird. Am Freitag tritt die Neuregelung in Berlin in Kraft.

Ab dem 4. März soll laut dem Beschlussvorschlag für die Bund-Länder-Runde nur noch 3G in der Gastronomie gelten. Auch dies hatte Giffey für Berlin in Aussicht gestellt. Ob diese Lockerung am 4. März kommt, ist von der Hospitalisierungsrate abhängig. Diskotheken und Clubs („Tanzlustbarkeiten“) sollen dann für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit Booster (2G-Plus) geöffnet werden.

In einem dritten Schritt sollen dann ab dem 20. März alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen sowie die Homeoffice-Pflicht entfallen.

An der Impfpflicht im Gesundheitswesen soll laut Beschlussvorschlag festgehalten werden. Im neuen Papier fehlt nun aber der Hinweis auf den Stichtag 15. März 2022 für die Umsetzung. „Mit dem Ziel, dabei auch die Versorgung in den betroffenen Einrichtungen weiterhin flächendeckend sicherzustellen befinden sich die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister des Bundes und der Länder in einem intensiven Abstimmungsprozess. Die Gesundheitsämter haben ein Ermessen bei der Umsetzung der Maßnahmen“, heißt es wörtlich in dem Beschlussvorschlag.