Kontrolle in Dortmund: Polizei schießt auf Auto Als die Polizei am Weihnachtsmorgen ein Auto in Dortmund kontrollieren will, fallen kurze Zeit später Schüsse - eine Polizeikugel trifft den Wagen. dpa

Dortmund -Eine Polizeikugel hat am ersten Weihnachtsfeiertag ein flüchtendes Fahrzeug in Dortmund getroffen. Es sei niemand verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten wollten das Auto am frühen Morgen kontrollieren und verließen dafür ihren Streifenwagen.