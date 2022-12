Kontrolle in Tempelhof und Schöneberg: Zwei Bars geschlossen Bei einer Polizeikontrolle von sechs Lokalen in den Berliner Stadtteilen Tempelhof und Schöneberg sind zwei Bars geschlossen worden. Ein Mann, gegen den zwei... dpa

Berlin -Bei einer Polizeikontrolle von sechs Lokalen in den Berliner Stadtteilen Tempelhof und Schöneberg sind zwei Bars geschlossen worden. Ein Mann, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen, wurde verhaftet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei den Kontrollen am Mittwochabend wurden auch zwei Spielautomaten beschlagnahmt, die keine Genehmigung hatten. Gegen den 35-Jährigen Aufsteller lagen zwei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Bedrohung und Beleidigung vor.