Streaming-Anbieter Netflix will bald ein neues Abomodell einführen – günstiger, als die herkömmlichen Abonnements, dafür aber mit Werbung. Für die Umsetzung des neuen Werbemodells wurde nun eine Kooperation mit US-Technik-Riese Microsoft angekündigt.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir Microsoft als unseren globalen Partner für Werbetechnologie und Vertrieb ausgewählt haben“, teilte Netflix am Mittwoch mit. Wie genau das neue Modell aussehen und wann es auf den Markt kommen wird, wurde nicht bekannt gegeben. „Wir stehen noch ganz am Anfang und haben noch einiges zu tun“, hieß es in der Pressemitteilung.

Neues Werbe-Abo als Kundenfänger?

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass der weltweit größte Streamingdienst in der Krise steckt. Nach vielen Jahren uneingeschränkten Erfolgs wurden Anfang des Jahres Berichte veröffentlicht, nach denen die Abonnenten-Zahlen des Anbieters erstmals rückläufig waren. Allein im ersten Quartal des Jahres 2022 sollen Netflix rund 200.000 Kunden abgesprungen sein, was wiederum zu einem Sinkflug an der Börse führte.

Angesichts dieser Zahlen und zunehmender Konkurrenz durch andere Streamingdienste soll das neue Abomodell mit Werbung vor allem neue Kunden anlocken. Wie der Sender CNBC berichtet, sei Microsoft auch deshalb als Kooperationspartner ausgewählt worden, weil der Konzern – anders als die Mitbewerber Google und Comcast – über keinen eigenen Streamingdienst verfügt.