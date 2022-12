Korruption: Gericht verurteilt Frankfurts Ex-OB Feldmann zu Geldstrafe

Das Urteil im Korruptionsprozess ist gefallen. Dem SPD-Politiker wurde Vorteilsannahme in mehreren Fällen zur Last gelegt. Er bestritt dies.

Der frühere Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist in einem Korruptionsprozess zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht in Frankfurt am Main verhängte am Freitag 120 Tagessätze zu 175 Euro wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen gegen ihn. Bei mehr als 90 Tagessätzen gilt ein Verurteilter als vorbestraft.

Dem SPD-Politiker wurde Vorteilsannahme in mehreren Fällen zur Last gelegt, er hat die Vorwürfe wiederholt bestritten. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand ein überbezahlter Job seiner damaligen Freundin und späteren Frau an der Spitze einer neu geschaffenen deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Der 64-Jährige war nach einigen Skandalen im November in einem Bürgerentscheid abgewählt worden.