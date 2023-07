Korruption in der Ukraine: Ex-Offizier kaufte sich wohl Immobilien in Marbella

Korruption ist seit Langem ein Problem in der Ukraine - und sie zieht sich durch alle Schichten und Behörden des Landes. Nach zahlreichen Skandalen erhöhte die EU den Druck auf die Ukraine, deutlich mehr im Kampf gegen kriminellen Machtmissbrauch zu unternehmen. Nun gibt es einen neuen Fall. Ein früherer hochrangiger Offizier wurde wegen Korruptionsverdachts festgenommen.

Medienberichten zufolge wird dem Ende Juni entlassenen Ex-Offizier vorgeworfen, Bestechungsgeld angenommen zu haben, um Bürger von der Einberufung in die Armee auszunehmen. Jewgen Borissow werde unter anderem „illegale Bereicherung“ zur Last gelegt, erklärte die mit Korruptionsfällen auf höchster Ebene betraute staatliche Ermittlungsbehörde DBR am Montag. Borissow habe versucht, sich der Festnahme zu entziehen.

Jewgen Borissow soll mit Schmiergeld Immobilien in Spanien gekauft haben

Einem in der vergangenen Woche in der Ukraine erschienenen Medienbericht zufolge soll Borissow mit dem Schmiergeld Immobilien im Wert von umgerechnet mehreren Millionen Euro in der südspanischen Küstenstadt Marbella gekauft haben. Der Offizier war bis zu seiner Entlassung für die Einberufung von Soldaten in der südukrainischen Region Odessa zuständig. Die Korruptionsermittlungen gegen Borissow hatten bereits im Mai begonnen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Kampf gegen die Korruption ist eine der Bedingungen der EU für den von der Ukraine angestrebten Beitritt. In den vergangenen Monaten hatte es im Land mehrere aufsehenerregende Razzien wegen Korruptionsvorwürfen gegeben. Präsident Wolodymyr Selenskyj feuerte daraufhin mehrere hochrangige Politiker und Funktionäre.