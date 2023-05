Korruption und illegal? 800.000-Euro-Spende an Berliner CDU wird wohl geprüft

Der Immobilienunternehmer Christoph Gröner spendete an die CDU Berlin 800.000 Euro. Der Korruptionsvorwurf: Er soll die Spende an Bedingungen geknüpft haben.

Eine Spende in Höhe von 800.000 Euro an die Berliner CDU könnte der Partei zum Verhängnis werden. Wie Medien berichten, geht es um eine Spende des Immobilienunternehmers Christoph Gröner für die Abgeordnetenhauswahl 2021. Der Vorwurf: Gröner soll diese an Bedingungen geknüpft haben. Er selbst und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, der gleichzeitig CDU-Parteichef ist, widersprechen dieser Darstellung.

Die Korruptionsbekämpfer von Transparency International haben jedenfalls Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) per Schreiben zu einer „Prüfung potenziell illegaler Parteispenden“ aufgefordert.

„Anlass sind die von Herrn Gröner wiederholten öffentlichen Aussagen, konkrete Bedingungen und Forderungen an diese Parteispenden geknüpft zu haben“, heißt es im Schreiben der Organisation an Bundestagspräsidentin Bas. „Eine der von ihm explizit formulierten Bedingungen bezieht sich auf die Ausgestaltung des Berliner Mietendeckels und betrifft damit direkt Herrn Gröners privatwirtschaftliche Tätigkeit als Immobilienunternehmer“, zitiert der Tagesspiegel aus einem Schreiben.