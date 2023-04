Vorwürfe gegen Thüringer CDU-Chef Voigt: Razzia in Brüsseler EVP-Zentrale

Die Zentrale der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel wurde berichten Zufolge am Dienstag von deutschen und belgischen Ermittlern durchsucht. „Belgische Polizisten haben den ersten und dritten Stock des Parteisitzes in der Rue du Commerce durchsucht“, zitierte die Nachrichtenplattform Euractiv eine interne Quelle. Laut Informationen des MDR waren auch Beamte des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) an der Razzia beteiligt.

Hintergrund soll der mutmaßliche Korruptionsfall um den Thüringer CDU-Chef Mario Voigt sein. Gegen den 45-Jährigen wird schon seit Herbst letzten Jahres wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit ermittelt. Im Oktober 2022 durchsuchte das LKA bereits mehrere Wohn- und Geschäftsräume Voigts. Der CDU-Politiker weist die Vorwürfe zurück. Gegen die christdemokratische EVP selbst – die derzeit die größte Fraktion im Europaparlament stellt – wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt.

Ermittlungen gegen Voigt „unverhältnismäßig und überzogen“

„Vertreter belgischer und deutscher Polizeibehörden haben am 4. April die Parteizentrale in Brüssel besucht“ bestätigte ein Parteisprecher der EVP gegenüber Euractiv. Die Dursuchungen stünden demnach tatsächlich im Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren in Thüringen.

Dem dortigen CDU-Vorsitzenden Voigt wird vorgeworfen, als Kampagnenleiter der EVP während der Europawahlen 2019 eine Online-Agentur aus Jena engagiert zu haben – gegen Bezahlung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Voigt dafür ein Beraterhonorar in Höhe von 17.000 Euro erhalten haben. Die Verteidigung des CDU-Politikers erklärte gegenüber dem MDR: „Unser Mandant hat die Vorwürfe bereits zu Beginn des Verfahrens ausführlich zurückgewiesen. Die Verteidigung kritisiert das Ermittlungsverfahren von Anfang an als unverhältnismäßig und überzogen.“

Die EVP ist das größte und älteste Parteienbündnis im Europaparlament. Neben den Unionsparteien gehören ihr unter anderem die österreichische ÖVP, die luxemburgische CSV und die belgische CSP an.