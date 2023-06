Korruptionsskandal im EU-Parlament: Italienischer Abgeordneter Cozzolino stellt sich

Im Zuge des Korruptionsskandals im EU-Parlament hat sich ein Verdächtiger den belgischen Behörden gestellt. Medienberichten zufolge handelt es sich um den Abgeordneten Andrea Cozzolino, der in den vergangenen Monaten deswegen bereits von Italien nach Belgien ausgeliefert werden sollte. Er sei am Montag aus Italien angereist und habe sich nun freiwillig gestellt, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Montag in Brüssel mit.

Cozzolino werden demnach Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Er wurde unter Auflagen freigelassen. Der EU-Abgeordnete hatte sich in den vergangenen Monaten gegen eine Auslieferung nach Belgien gewehrt.

In dem Ende vergangenen Jahres öffentlich gewordenen Bestechungsskandal geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Weitere Verdächtige sind die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi, der belgische Abgeordnete Marc Tarabella und der mutmaßliche Drahtzieher Antonio Panzeri.