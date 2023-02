Kostenlose Drogentests: „Drug Checking“ startet demnächst Nach jahrelangen Diskussionen und Planungen soll das sogenannte Drug-Checking, das Testen von Drogen auf Verunreinigungen, in Kürze in Berlin beginnen. „Das ... dpa

Berlin -Nach jahrelangen Diskussionen und Planungen soll das sogenannte Drug-Checking, das Testen von Drogen auf Verunreinigungen, in Kürze in Berlin beginnen. „Das Projekt ist bereits mit wichtigen Vorarbeiten gestartet und befindet sich in der Umsetzung“, teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag mit. Einen genauen Starttermin wolle man noch nicht nennen. Der „Tagesspiegel“ schrieb mit Berufung auf die Grünen-Regierungsfraktion vom Beginn im März.