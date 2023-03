Kostenlose Schwimmkurse für Schulkinder in den Osterferien Berliner Kinder können in den Osterferien kostenlos an Schwimmkursen teilnehmen. Insgesamt stehen mehr als 1000 Plätze zur Verfügung, wie die Bildungssenatsv... dpa

Ein Junge springt in einem Freibad ins Wasser. Joerg Carstensen/dpa/Symbolbild

Berlin -Berliner Kinder können in den Osterferien kostenlos an Schwimmkursen teilnehmen. Insgesamt stehen mehr als 1000 Plätze zur Verfügung, wie die Bildungssenatsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Sieben Berliner Schwimmvereine und der Berliner Schwimm-Verband bieten demnach in neun Berliner Bädern Kurse an.