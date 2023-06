Kradfahrer stößt mit Autofahrerin zusammen und stirbt

Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist bei einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin in Berlin-Schöneberg tödlich verunglückt. Wie die Berliner Polizei am Donn...

Berlin -Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist bei einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin in Berlin-Schöneberg tödlich verunglückt. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag berichtete, fuhr der 62-Jährige am Mittwoch mit seiner Maschine im Prellerweg Richtung Priesterweg. Als er nach links auf den Grazer Damm abbiegen wollte, stieß er mit einer Autofahrerin aus dem Gegenverkehr zusammen und stürzte.

Der 62-Jährige erlitt laut Polizei schwere innere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die 52 Jahre alte Autofahrerin sei von einem Notfallseelsorger vor Ort betreut worden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung rund fünf Stunden lang gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Der Verunglückte ist der Polizei zufolge bereits der elfte Verkehrstote in Berlin in diesem Jahr.