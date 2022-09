Landkreis Spree-Neiße

:

Kraftwerk in Jänschwalde blockiert: Demonstranten in Haft

Klimaaktivisten störten den Betrieb in dem Braunkohlekraftwerk in Brandenburg, ketteten sich an Rohre und Gleise. Für vier Aktivisten ordnet der Richter jetzt U-Haft an.

