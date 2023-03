Bei Kranarbeiten am Alexanderplatz ging die Oberleitung der Tram zu Bruch. Die Linien M4, M5 und M6 waren unterbrochen. Es kam zu Staus auf der Alexanderstraße.

Kran beschädigt Oberleitung am Alexanderplatz: Tram- und Autoverkehr unterbrochen

Auch die Tramlinie M6 war am Donnerstagmorgen am Berliner Alexanderplatz unterbrochen. Ein Kran hatte die Oberleitung beschädigt.

Auch die Tramlinie M6 war am Donnerstagmorgen am Berliner Alexanderplatz unterbrochen. Ein Kran hatte die Oberleitung beschädigt. Rüdiger Wölk/imago

Ein Kran hat am Donnerstagmorgen die Oberleitung der Straßenbahn am Alexanderplatz in Berlin- Mitte beschädigt und somit für Unterbrechungen und Staus im Berufsverkehr gesorgt. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung bestätigte, ereignete sich der Vorfall bereits um 9 Uhr.

Die Alexanderstraße war im Bereich Grunerstraße in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Staus. Die M4, M5 und M6 mussten umgeleitet werden. Der Schaden konnte schnell repariert werden. Seit 10.30 Uhr läuft nach Angaben der Berliner Polizei alles wieder wie gewohnt.