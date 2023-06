Krankenkassenbericht: Frauen bei Behandlung in Praxen oft benachteiligt

Bis Behandlungsempfehlungen in Arztpraxen und damit bei Patienten ankommen, vergeht einem Krankenkassenbericht zufolge oftmals viel Zeit.

Laut einem neuen Krankenkassenbericht vergeht oftmals zu viel Zeit, bis Behandlungsempfehlungen in Arztpraxen und damit bei Patienten ankommen. Vor allem Frauen werden bei der Versorgung oft benachteiligt und warten deutlich länger auf eine Behandlung. Dies geht aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) hervor. Experten sehen großen Handlungsbedarf bei der Umsetzung von medizinischen Leitlinien.

Die Bilanz falle „sehr gemischt“ aus, erklärte Christian Günster, der Leiter der Qualitäts- und Versorgungsforschung beim Wido. Zwar erhielten beispielsweise Herzinfarktpatienten und -patientinnen meist die vorgesehenen Medikamente, es seien aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennbar.

Frauen werden bei der Versorgung oft benachteiligt

Frauen erhielten demnach deutlich seltener die angezeigten invasiven Therapieverfahren. Bei älteren Frauen ab 80 Jahre liege die Behandlungsrate fast zehn Prozent niedriger als bei Männern desselben Alters. Invasive Therapiemethoden sind Verfahren, bei denen Medikamente meist durch Spritzen in den Körper eingeführt werden.

Auch bei der Behandlung des sogenannten Restless-Legs-Syndroms gibt es laut dem sogenannten Versorgungsreport deutliche Defizite in der Umsetzung der Therapieempfehlungen. Die Analyse zeige, dass etwa ein Viertel der diagnostizierten Patientinnen und Patienten eine Dauertherapie mit einem aufgrund hoher Risiken nicht mehr empfohlenen Medikament erhalte. 30 Prozent aus dieser Gruppe wurden sogar länger als zwei Jahre mit dem Arzneimittel therapiert.

Um an dieses Mittel heranzukommen, betreiben Günster zufolge möglicherweise viele Patientinnen und Patienten „Ärztehopping“ – das Einholen einer zweiten oder dritten ärztlichen Meinung. „Hier gibt es noch viel zu tun, um eine leitliniengerechte Arzneimitteltherapie zu erreichen“, betonte Günster.

AWMF-Experten drängen auf Weiterbildung von Ärzten

Es gebe jedoch auch Beispiele, in denen neue Leitlinienempfehlungen relativ schnell umgesetzt worden seien. So kam es etwa nach einer Negativempfehlung von 2016 zu einem deutlichen Rückgang des Einsatzes von Ballonkathetern bei Erweiterungen der Herzkranzgefäße.

Die für die Umsetzung der Leitlinien verantwortliche Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) sieht insgesamt großen Handlungsbedarf. Die Experten dringen unter anderem auf eine bessere Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten und ein verbessertes Qualitätsmanagement. Das Leitlinienregister der AWMF enthält rund 850 Leitlinien.