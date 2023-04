Krankenversorgung im Zelt - Bundeswehr im Erdbebengebiet Mit einer Zeltklinik und Ärzten hilft die Bundeswehr im türkischen Erdbebengebiet aus. Der Einsatz ist einer auf Zeit. dpa

Ein Bundeswehr-Arzt kümmert sich im mobilen Feldkrankenhaus der Bundeswehr um einen Patienten. Boris Roessler/dpa

Altinözü (dpa) – -Im türkischen Erdbebengebiet sitzt ein Junge auf einer Behandlungsliege in einem Zelt. Weil ihr Sohn Pusteln auf den Wangen und am Körper zeigt, hat die Mutter ihn in das Feldkrankenhaus der Bundeswehr in der türkischen Gemeinde Altinözü gebracht. „Krätze ist es schon einmal nicht“, sagt der behandelnde Kinderarzt Ilker Salar, den das türkische Gesundheitsministerium der deutschen Truppe zugeteilt hat.